Nissan Z: представлен серийный спорткар. Он будет "биться" с Toyota GR Supra

Компания Nissan представила спорткар Z, который является преемником культовой серии компактных купе, ставших в какой-то момент настолько нишевыми, что лишь немногие из автопроизводителей решились на продолжение выпуска.

Nissan оказался в их числе. Отчасти сохранению жизни Z-кара поспособствовала японская верность традициям и наследию: первый Nissan 240Z вышел в 1969 году. Теперь модель не имеет чисельного индекса, а лишь обозначение версий.

Дизайн в стиле ретро был продемонстрирован на концепте в сентябре прошлого года. Его "натянули" на старую платформу, но это не означает, что новый Nissan Z идентичен предшественнику. Были улучшены жёсткость кузова, перенастроена подвеска, что позволяет развивать большее на 13% боковое ускорение, на место гидроусилителя установлен ЭУР, который, как заявили в Nissan, имитирует поведение "чистого" привода без всяких надстроек.

Размер колёсной базы остался прежним - 2 550 мм, на 114 мм выросла длина - 4 379 мм, а ширина и высота практически не изменились.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan Z получил новый битурбо V6 объёмом 3.0 литра мощностью 405 л.с. и крутящим моментом 475 Нм, что на 68 л.с. и 110 Нм больше, чем выдавала атмосферная "шестёрка" 3.7 литра! В базовой версии мотор агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 9-диапазонный "автомат". Динамических характеристик компания не озвучила, но сообщила, что время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 15%.

Nissan Z будет предлагаться в нескольких версиях, которые отличаются размерами колёсных дисков, декором внешности и салона, а также опциональным оснащением. Например, в базовом варианте Sport размер колёсных дисков составляет 18 дюймов, в Performance они на дюйм больше. Также Z Performance получил дифференциал с дисковой блокировкой, подвеску с укороченным ходом амортизаторов, кардан из карбона, усиленные тормозные механизмы, спойлер и полноценную систему Launch Control в версиях с "автоматом" (с МКП - имитация этой системы для максимально резвого старта).

Размер дисплея мультимедиа - 8 и 9 дюймов соответственно, цифровая приборка - одинаковая и нарисована на экране 12.3 дюйма.

Также Nissan выпустит Z Proto Spec. Тираж будет ограничен 240 машинами. Его особенность - дизайн в стиле прошлогоднего одноимённого концепт-кара и безальтернативная механическая коробка передач.

Старт продаж нового Nissan Z запланирован на начало 2022 года. Цены пока не объявлены, но американские СМИ прочат прайс в районе 40 000 долларов. Это чуть меньше, чем просят за менее мощную Toyota GR Supra - от 43 090 долларов.

Фото: Пресс-служба Nissan.