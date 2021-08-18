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18.08.2021 10:53
Рубрика: Экономика

К 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок может составить 30%

Текст: Евгений Гайва

Доля беспилотных внутригородских перевозок к 2035 году может составить 30%, следует из подготовленного Минтрансом проекта транспортной стратегии России.

Фото: Сергей Куксин
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Автомобильные грузовые и пассажирские городские перевозки высокоавтоматизированным беспилотным транспортом будут выполняться в 20 крупнейших городах, указывает ТАСС со ссылкой на копию документа. Доля грузовых междугородних автоперевозок по ключевым магистралям, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, составит 50%, пассажирских - 30%.

В 2024 году беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт будет осуществлять 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям, а к 2030-му - 20%.

Кроме того, согласно документу, более 80% пассажиров, пользующихся в России автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, должны будут использовать биометрические данные. Внедрение таких технологий позволит повысить удобство пассажиров, в частности ускорить прохождение предрейсовых процедур, оплату проезда в общественном транспорте и повысить уровень безопасности, отмечают разработчики документа.

В июле этого года в Минтрансе сообщали, что завершили первый этап разработки транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Второй этап стартует в августе. Как указывали в министерстве, на первом этапе представлен базовый проект стратегии с обоснованиями и моделями. В частности, в документ включены прогнозные экономические условия развития транспортного комплекса России до 2030 и 2035 годов и макроэкономические модели спроса на грузовые и пассажирские перевозки.

В Минтрансе ранее поясняли "РГ", что в самое ближайшее время может начаться тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту в городских условиях. Для проведения тестирования могут быть выбраны города, где эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников проводится наиболее продолжительное время: Москва, Санкт-Петербург, инновационный центр "Сколково", Иннополис (Татарстан).

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