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18.08.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

Найдены черные ящики разбившегося под Кубинкой Ил-112В

Текст: Александр Степанов

Спасатели МЧС России в ходе поисковых работ на месте катастрофы самолета Ил-122В обнаружили два черных ящика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, найдены параметрический и речевой самописцы.

Фото: ОАК
Испытания Ил-112В планируют продолжить после выяснения причин катастрофы

Оба черных ящика повреждены и сильно обгорели, однако, по предварительным данным, могут быть расшифрованы. Расшифровка начнется в четверг в специальной лаборатории.

Авиакатастрофа произошла во вторник днем в районе подмосковного аэродрома "Кубинка". Опытный образец Ил-112В во время тренировочного полета заходил на посадку, когда у него загорелся правый двигатель. При попытке выполнить поворот самолет потерял управление и рухнул на землю.

В самолете находились трое членов экипажа. Все они погибли.

13 августа самолет прилетел из Воронежа с завода-изготовителя.

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