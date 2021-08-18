Найдены черные ящики разбившегося под Кубинкой Ил-112В

Спасатели МЧС России в ходе поисковых работ на месте катастрофы самолета Ил-122В обнаружили два черных ящика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, найдены параметрический и речевой самописцы.

Оба черных ящика повреждены и сильно обгорели, однако, по предварительным данным, могут быть расшифрованы. Расшифровка начнется в четверг в специальной лаборатории.

Авиакатастрофа произошла во вторник днем в районе подмосковного аэродрома "Кубинка". Опытный образец Ил-112В во время тренировочного полета заходил на посадку, когда у него загорелся правый двигатель. При попытке выполнить поворот самолет потерял управление и рухнул на землю.

В самолете находились трое членов экипажа. Все они погибли.

13 августа самолет прилетел из Воронежа с завода-изготовителя.