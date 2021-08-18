Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования

Пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы", москвич Иван Нерусин считает дистанционный способ голосования интересным направлением, особенно актуальным в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24".

Как отметил Иван Нерусин, эта форма голосования наиболее удобна в сравнении с необходимостью приходить на столичный избирательный участок, особенно с учетом частых командировок.

"Дистанционный способ голосования - очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности, как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам, и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", - сказал Иван Нерусин.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Москвы из числа сотрудников антарктической станции "Новолазаревская" также смогут проголосовать на сентябрьских выборах за полярным кругом благодаря дистанционному электронному голосованию.

Процедура регистрации одинакова во всех случаях. Если в личном кабинете пользователя на mos.ru указаны данные, совпадающие со сведениями из государственного реестра избирателей, то заявление заполнится автоматически. Также необходимо будет подтвердить его отправку при помощи кода, который придет на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru. Чтобы запросить код подтверждения, нужно нажать кнопку "Запросить код подтверждения" под формой заявки.

Зарегистрироваться на онлайн-голосование можно до 23:59 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

Чтобы зарегистрироваться на онлайн-голосование через приложение "Госуслуги Москвы", необходимо открыть приложение, перейти в раздел "Услуги" и выбрать услугу "Подача заявления на дистанционное электронное голосование". Самый простой способ подать заявление через приложение "Моя Москва" - нажать на баннер на главной странице приложения.

Зарегистрироваться также можно на mos.ru. Для этого необходимо перейти по ссылке и авторизоваться в личном кабинете.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам - №37 и №19, и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Со 2 августа по 13 сентября проходит регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент заявки на онлайн-голосование подали более 750 тысяч москвичей.