В Башкирии арестовали женщину, выбросившую младенца из окна роддома

29-летняя жительница Миякинского района, подозреваемая в убийстве чужого новорожденного ребенка, следующие два месяца проведет под стражей. Такую меру пресечения ей избрал суд, сообщили в региональном СК.

Напомним, 16 августа женщина после родов находилась в общей палате родильного отделения на третьем этаже клинической больницы №1 Стерлитамака. Она взяла на руки новорожденного ребенка своей соседки по палате и выбросила в окно.

Женщине предъявили обвинение в убийстве малолетнего. После оказания необходимой медицинской помощи, ее переведут в следственный изолятор, уточнили в следкоме. В минздраве Башкирии сообщили, что летом 2021 года эта женщина лечилась от депрессии.