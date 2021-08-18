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18.08.2021 11:53
Рубрика: Происшествия

Ресторан поезда Мурманск - Адлер закрыли после отравления детей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана после проверки госпитализации 56 детей, следовавших в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер

Напомним, 7 августа с поезда № 225/226 Мурманск - Адлер сняли и госпитализировали 56 детей с признаками отравления. В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания: неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана.

Количество детей, отравившихся в поезде, в итоге выросло до 91. Ранее Следственный комитет на транспорте заявил о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности вагона-ресторана № 63597 на 30 суток. Срок исчисляется с 10 августа 2021 года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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