В Челябинске нашли причину выброса сероводорода

В Челябинске установили одну из причин попадания сероводорода в городской воздух. "Во время рейда в Металлургическом районе сотрудники Минэкологии и специалисты Центра экологического мониторинга выявили прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ", - сообщил заместитель министра Виталий Безруков.

Из-за коммунальной аварии на землю вытекли фекальные стоки и образовали целое зловонное озерцо. Оно, по-видимому, и стало одной из причин неприятного запаха и выброса сероводорода. Напомним, информация о том, что в атмосферу мегаполиса попало вредное, и крайней дурно пахнущее вещество, появилась утром. Само происшествие приборы системы мониторинга воздуха засекли в три часа ночи.

"Были осмотрены предприятия в этом районе и само МУП на предмет источников выбросов. Их выявлено не было. Но при осмотре прилегающей территории удалось установить прорыв напорного канализационного коллектора", - пояснил представитель Минэкологии региона.

А так как на Южном Урале сложились неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия (жаркая и безветренная погода) - сероводород распространился дальше по реке Миасс.

На данный момент превышений его концентрации нет. Воздух в норме. На коллекторе ведутся работы по устранению аварии.

"Все материалы переданы в надзорные органы", - подчеркнули Безруков.