В Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных частиц

Центр экологического мониторинга и контроля выявил в районе автоматической станции контроля на улице Татищева в Екатеринбурге превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц - мельчайшей пыли.

Этот показатель оказался в 1,7 раза больше привычного. Остальные показатели, по данным на полдень, в норме, сообщается на портале областного министерства природных ресурсов и экологии.

Напомним, со вчерашнего вечера почти все районы Екатеринбурга окутаны смогом, пахнет гарью: в МЧС проинформировали, что до города дошел дым от большого лесного пожара под Первоуральском.

Открытое горение на данный момент ликвидировано, но осталось еще небольшое задымление: очаг продолжают поливать водой из ближайших озер Глухое и Лебяжье. "Угрозы населению нет", - уточняет "Интерфакс" со ссылкой на департамент информационной политики.

Между тем, по данным Уральского гидрометцентра, до вечера 22 августа жителям области не приходится надеяться на то, что смог развеется: метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохраняются.