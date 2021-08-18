Рейтинг одобрения президента Байдена впервые опустился ниже 50%

Рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена впервые с его инаугурации упал ниже 50% и достиг отметки в 49,4%. При этом, по данным Real Clear Politics, количество американцев, не довольных нынешним президентом, выросло за прошедшие выходные до 47%.

По мнению экспертов, снижение рейтинга одобрения Байдена может быть связано как с ростом числа случаев заболевания COVID-19, вызванных штаммом коронавируса "Дельта", так и ситуацией вокруг Афганистана.

Всю прошлую неделю, а особенно в выходные, когда в аэропорту Кабула разгорелся настоящий хаос, наблюдалась тенденция к снижению рейтинга действующего президента. Сказалось также и выступление Байдена с его реакцией на кризис в Афганистане, которое вызвало резкую критику со стороны общественности и специалистов.

По данным проекта FiveThirtyEight, также ведущего статистику отношения граждан США к президентам страны, средний рейтинг одобрения экс-президента Дональда Трампа в основном колебался между 40% и 45% в течение всего его срока. А у бывшего президента Барака Обамы он находился в диапазоне 45-50%.