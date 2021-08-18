Роспотребнадзор не видит нарушений в решении Wildberries для платежных систем

Российские маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ней добавили, что нарушений прав потребителей в этом нет, сославшись на судебную практику, где выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев.

Российский маркетплейс Wildberries ранее снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Так, например, при использовании платежной системы "Мир", системы быстрых платежей или SberPay комиссии не будет.

Иностранная платежная система Visa подобное решение раскритиковала, пообещав провести расследование. В свою очередь в Wildberries заявили, что готовы обсудить с международными платежными системами свое решение уменьшить цены на заказы при оплате с помощью российских платежных систем, добавив, что пока не получали от иностранных платежных систем соответствующих предложений.

Wildberries - российская онлайн-площадка по продаже одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле и Молдове.