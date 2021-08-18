Шадаев: Россияне смогут выбрать между смарт-картой и бумажным паспортом

Новости

В Екатеринбурге выявили превышение в воздухе вредных частиц 13:19
Власти Новой Зеландии опасаются вспышки COVID-19 13:04
На Москву надвигается ливень с градом 12:59
Мэр Ниццы отказался принять беженцев из Афганистана 12:55
Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России 12:54
В ЕС признали поражение после прихода талибов к власти в Афганистане 12:41
"Спутник Лайт" показал эффективность 93,5% в Парагвае 12:40
Талибы открыли огонь по митингующим в провинции Нангархар 12:30
Сенатор оценил инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста 12:15
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования 12:15
Тилль Линдеманн дважды выступит на фестивале "Спасская башня" 12:15
США засекретят F-35 от союзников 12:15
Оперштаб: В Москве выявлено 1590 новых случаев COVID-19 11:40
Задержан четвертый сбежавший заключенный из ИВС в Истре 11:39
Под Смоленском пропала двухлетняя девочка 11:38
Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса 11:36
В Эстонии побит антирекорд по смертности от коронавируса 11:34
Экипажу самолета ВВС США понадобилась помощь психологов и священников 11:33
Трутнев анонсировал запуск проекта "Дальневосточный квартал" в этом году 11:17
Депутат оценил возможную замену паспортов смарт-картами 11:15
К 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок может составить 30% 10:53
МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане 10:43
Талибы призвали граждан сдать оружие и боеприпасы 10:38
Под Калининградом нашли уникальный кусок янтаря весом 1,7 килограмма 10:36
Трутнев рассказал о борьбе с последствиями пожаров и паводков 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 11:59
Рубрика: Власть

Шадаев: Россияне смогут выбрать между смарт-картой и бумажным паспортом

Текст: Анастасия Алексеевских
Замена бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной, заявил сегодня в интервью "России 24" министр цифрового развития Максут Шадаев.

"Если мы говорим о взаимодействии в цифровых каналах, у вас должен быть цифровой аналог бумажного паспорта, которым вы при онлайн-взаимодействии сможете подтверждать свою личность, - отметил Шадаев. - В этом смысле единая технология системы идентификации и аутентификации (на портале госуслуг - "РГ."), учетная запись на портале госуслуг сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. С помощью учетной записи вы подтверждаете правомерность совершения действий в онлайн-среде - например, подписи различных заявлений. С точки зрения замены бумажного паспорта есть необходимость поменять его на более удобный цифровой формат - смарт-карту. До конца года мы это решение примем. Смарт-карту можно положить в кошелек, она не портится, при посещении МФЦ можно будет приложить цифровой паспорт к считывателю, и все данные будут загружены. Но у нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта. Принято решение не делать это обязательным: те люди, которые будут готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки нет. Если я дорос до этого, я понимаю преимущества,я это сделаю. Если же человеку удобнее жить с привычным бумажным паспортом, он сможет это сделать".

Депутат оценил возможную замену паспортов смарт-картами

Как ранее сообщала "РГ", проект об электронных паспортах в России Минцифры опубликовало еще в марте. Согласно документу, жители Москвы смогут получить его с 1 декабря 2021 года, а по всей России такая возможность появится не позже 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом.

Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным.

Документ будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.

Комментарий

В России 87% населения пользуются банковскими картами, напомнили опрошенные "РГ" эксперты.

"Поэтому замена бумажного паспорта не должна вызывать дополнительные неудобства для россиян в виде новых карт и т.д", - считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.

Но в цифровых каналах необходимо сохранить баланс между удобством и безопасностью, подчеркнул эксперт: "Из-за подобных проблем когда-то провалились инициативы УЭК (универсальной электронной карты), которая должна была совмещать в себе все данные клиентов".

Фото: iStock
Минцифры предложило собирать биометрию таксистов

Но сейчас эта инициатива более актуальна учитывая опыт россиян с безналичными платежами и цифровыми государственными услугами, считает Кривошея.

По словам председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, пилот вполне может стартовать в декабре, но необходимо создать инфраструктуру для приема электронного паспорта, а это и недешево и не быстро.

"В цифровизации есть и свои опасности, - указал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - Вслед за людьми в онлайн перемещаются мошенники. Так, по данным Генпрокуратуры в январе 2021 года доля кибермошенничества составляет 25% от всех зарегистрированных преступлений, при этом в 2020 году доля кибермошенничества составляла 17,7%, а в 2019-м - всего 10,4%. Поэтому возникает резонный вопрос сохранности данных электронных паспортов: как это будет организовано, что делать гражданам в случае массовой утечки данных, как будет подтверждаться подлинность новых паспортов, тем более, что гражданам будет доступна копия цифрового паспорта в виде QR-кода на телефоне, а о мошенничестве с QR-кодами все чаще сообщают СМИ".

Не все слои населения будут готовы использовать новый паспорт, особенно это касается людей старшего возраста, добавил Спиридонов. По его прогнозам, на внедрение смарт-карт потребуется около пяти лет.

Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Выдача российских паспортов РГ-Видео

Главное сегодня

МИД: ЕС думал над угрозой РФ вместо предотвращения коллапса в Афганистане
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите