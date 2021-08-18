США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой"

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани больше не является политической фигурой. Об этом заявила в среду, 18 августа, первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

"[Президент Ашраф] Гани больше не является [политической] фигурой в Афганистане", - передает ее слова РИА Новости. Таким образом дипломат отреагировала на брифинге на просьбу прокомментировать видеообращение, записанное Гани к афганскому народу.

Напомним, в этой видеозаписи Гани сообщил, что находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом он пояснил, что бежать из страны его вынудили, поскольку против него готовился заговор. Гани также опроверг, что увез из Кабула большую сумму наличных. "Я покинул страну в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Я смог взять лишь несколько книг в одной сумке", - сказал он.