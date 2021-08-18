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18.08.2021 09:15
Рубрика: ПДД

В ГИБДД не знают о новых камерах, якобы выявляющих опасное вождение

Текст: Мария Волкова
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Госавтоинспекция сведениями о новых камерах, выявляющих опасное вождение на дорогах России, не располагает. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

Ранее информация о разработке новых технических средств контроля на дорогах появилась в СМИ. Сообщалось, что новые камеры будут способны "поймать" водителей, не соблюдающих дистанцию и практикующих опасное вождение.

В ГИБДД пояснили, что в ведомстве нет сведений как о разработке соответствующего программного обеспечения, так и о сроках тестирования. А также напомнили о том, что в российском законодательстве на данный момент нет статьи, предусматривающей ответственность за опасную езду.

Напомним, в ПДД действительно есть пункт 2.7, где обозначены критерии опасного вождения. Среди них - несоблюдение дистанции и бокового интервала, перестроение при интенсивном движении, препятствие обгону и другие моменты. А вот ответственности за нарушение этого пункта в законах пока не прописано.