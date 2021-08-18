В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"

"Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме "Армия-2021" в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной этого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ", - сообщил в среду ТАСС источник в авиационной отрасли.

"На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - заявили в ОАК.

Ранее первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ при правительстве РФ Андрей Ельчанинов в интервью "РГ" рассказал о перспективах этого самолета. "Самолет в декабре прошлого года совершил первый полет. Впереди достаточно длительные летные и сертификационные испытания. Мы ожидаем летом этого года первый полет самолета в облике, который соответствует потребностям рынка. Ил-114-300 ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. У самолета есть своя уникальная ниша, он будет использоваться на региональных маршрутах, в том числе в малодоступных районах крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Там, где авиасообщение имеет критическое значение для жизнедеятельности населения, его мобильности, доставки продуктов и грузов. Мы уже сейчас видим интерес к нему со стороны региональных авиакомпаний", - рассказал чиновник.

Кроме того, по словам Ельчанинова, также возможно дальнейшее развитие универсальной платформы Ил-114-300, в том числе под потребности и задачи спецзаказчиков. Он также рассказал об интересе к самолету со стороны военных. "Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета. Это возможность длительного непрерывного нахождения в воздушном пространстве - не менее восьми часов. Что необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика. Также важно, что Ил-114-300 - универсальная платформа, на базе которой возможно создание самолетов различного класса: грузового, грузопассажирского, медицинского", - пояснил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

"Госзаказчики будут принимать решения о закупке этого самолета по результатам его сертификации", - заключил Ельчанинов.