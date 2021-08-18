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18.08.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"

Текст: Иван Петров
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли информацию о том, что пассажирский Ил-114-300 после вчерашней катастрофы Ил-112В не примет участие в предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2021". Дело в том, что этот самолет оборудован теми же двигателями, что и разбившийся Ил-112В. А одной из основных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается как раз проблема с двигателем.

"Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме "Армия-2021" в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В. Причиной этого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ", - сообщил в среду ТАСС источник в авиационной отрасли.

"На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось", - заявили в ОАК.

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС
СМИ: Ил-112В свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования

Ранее первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ при правительстве РФ Андрей Ельчанинов в интервью "РГ" рассказал о перспективах этого самолета. "Самолет в декабре прошлого года совершил первый полет. Впереди достаточно длительные летные и сертификационные испытания. Мы ожидаем летом этого года первый полет самолета в облике, который соответствует потребностям рынка. Ил-114-300 ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. У самолета есть своя уникальная ниша, он будет использоваться на региональных маршрутах, в том числе в малодоступных районах крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Там, где авиасообщение имеет критическое значение для жизнедеятельности населения, его мобильности, доставки продуктов и грузов. Мы уже сейчас видим интерес к нему со стороны региональных авиакомпаний", - рассказал чиновник.

Кроме того, по словам Ельчанинова, также возможно дальнейшее развитие универсальной платформы Ил-114-300, в том числе под потребности и задачи спецзаказчиков. Он также рассказал об интересе к самолету со стороны военных. "Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета. Это возможность длительного непрерывного нахождения в воздушном пространстве - не менее восьми часов. Что необходимо для ведения различных типов разведки, ретрансляции сигналов, наблюдения. Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива - это уникальная характеристика. Также важно, что Ил-114-300 - универсальная платформа, на базе которой возможно создание самолетов различного класса: грузового, грузопассажирского, медицинского", - пояснил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

"Госзаказчики будут принимать решения о закупке этого самолета по результатам его сертификации", - заключил Ельчанинов.

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