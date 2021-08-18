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18.08.2021 13:04
Рубрика: В мире

Власти Новой Зеландии опасаются вспышки COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Власти Новой Зеландии опасаются вспышки COVID-19, несмотря на введенный в стране карантин. Как передает AFP, решение о трехдневном локдауне премьер-министр Джасинда Ардерн приняла во вторник, когда был выявлен первый за полгода случай заражения коронавирусом. В среду количество заболевших увеличилось до семи.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам главы правительства, наметившаяся тенденция оправдывает решение о введении строгих ограничительных мер, тем более что среди заболевших есть медсестра и учитель из Окленда, которые в силу своих обязанностей могли передать вирус большому количеству людей.

Как заявила Ардерн, власти Новой Зеландии ожидают увеличения числа случаев заражения до 120, несмотря на предпринятые меры. Дело в том, что речь идет о штамме "дельта", более заразном, чем те, с которыми в стране сталкивались ранее. Что касается источника, то, по мнению премьера, вирус мог попасть в страну из Австралии, где власти пока не могут обуздать эпидемию.

Со среды в Новой Зеландии действует трехдневный национальный карантин. Ограничительные меры были введены сразу после выявления первого за полгода случая заражения коронавирусом. COVID-19 был диагностирован у 58-летнего мужчины из Окленда. В самом городе и его окрестностях локдаун будет действовать семь дней. "Нам нужно действовать решительно и как можно быстрее, чтобы остановить передачу вируса", - заявила Ардерн, объявляя о принятом решении.

В соответствии с указом правительства новозеландцы могут покидать дома только в масках, держась на расстоянии в два метра друг от друга. Выходить на улицу разрешено только за покупками, для занятий спортом, прохождения тестов на коронавирус.

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