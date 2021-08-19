"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку

"Черный ящик" военного-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Московской области, направлен на расшифровку. Об этом журналистам сообщил представитель комиссии по расследованию аварии.

"Фрагменты воздушного судна с места происшествия извлечены и доставлены в город Жуковский на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. В специально выделенном для этого ангаре будет производиться выкладка фрагментов воздушного судна и работа с ними соответствующих специалистов" - отметил он.

Говорить о причинах происшествия пока рано, добавил представитель комиссии.

Самолет Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковного аэродрома "Кубинка". На борту находились трое членов экипажа, включая командира - Героя Россия Николая Куимова. По предварительным данным, все они погибли.

Для расследования причин ЧП создана комиссия, которую возглавил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.