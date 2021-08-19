ЦИК: Почти миллион россиян хочет проголосовать на выборах онлайн

Жители семи регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), подали 932 407 заявлений для участия в выборах через интернет. Об этом сообщила в четверг на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

На сегодняшний день активнее всего на ДЭГ записываются москвичи - они направили более 738 тысяч заявок через портал госуслуг и сайт mos.ru. В Севастополе подано около 7 тысяч заявлений, в Курской области - 11,5 тысячи, в Мурманской области - 11,3 тысячи, в Нижегородской - более 31 тысячи, в Ярославской области - почти 18 тысяч. Самым активным регионом после Москвы оказалась Ростовская область: желание проголосовать онлайн выразили порядка 116 тысяч человек, при этом жители Донбасса с российскими паспортами направили более 87 тысяч заявлений для участия в ДЭГ.

По словам Памфиловой, сверка данных с реестром избирателей проходит в постоянном режиме, что позволит снизить число отказов в допуске к ДЭГ до 0,6%.

По итогам голосования этого года ЦИК будет принимать решение о расширении онлайн-голосования на другие регионы, добавила глава комиссии.

Прием заявлений на участие в ДЭГ начался 2 августа и продлится до 13 сентября. Те, кто получит отказ, смогут проголосовать обычным способом - лично на участке. Если же заявление принято и не отозвано до 13 сентября, то электронная форма останется единственно возможной. Если избиратель записался на ДЭГ, но в процессе случился технический сбой, он может прийти на свой участок и там проголосовать через свой кабинет на портале госуслуг на компьютере участковой комиссии.