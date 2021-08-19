ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9%

Средняя ставка по ипотеке по рыночным программам может вырасти до 9%. Об этом заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе ипотечного онлайн-марафона.

"Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, это 9%", - цитирует Гольдберга "Интерфакс".

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко уже заявлял, что средняя ставка по ипотеке в России к концу этого года может составить 8,5-9%. При этом сегодня, по его словам, рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%.

Кроме того, российские банки в июле на треть сократили выдачу ипотеки. Снижение объемов эксперты связывают с сезонностью и изменениями условий программы льготной ипотеки.