Пострадавшим от паводка регионам Дальнего востока выделят 400 млн рублей

Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям выделят более 400 миллионов рублей на приобретение техники для борьбы с паводками, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он сообщил, что в министерстве приняли решение срочно выделить регионам, которые страдают от паводков, более 400 миллионов рублей "на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий".

Также будут приобретены лодки, экскаваторы и тяжелая техника, которую потом можно будет использовать для борьбы с пожарами в Якутии. Как подчеркнул министр, ведомство внимательно следит за ситуацией, она контролируется силами МЧС, а иногда на помощь приходят и военные.

"Новая волна паводка идет по Дальнему Востоку прямо сейчас", - добавил он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в МЧС сообщили, что предварительный ущерб от паводков в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области оценивается в 13 миллиардов рублей. Пик паводка переживает ЕАО - в регионе подтоплены около 20 населенных пунктов и сотни дачных участков, повреждены дороги.