Премьер Беларуси участвует в заседании Евразийского межправсовета

Комплекс важнейших экономических задач предстоит рассмотреть участникам заседания Евразийского межправительственного совета, для участия в котором в Киргизию в четверг вылетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Двухдневная встреча лидеров исполнительной власти международной организации на этот раз пройдет в очном формате в Чолпон-Ате, информирует БЕЛТА, уточняя, что у глав делегаций запланирована и встреча с президентом этой среднеазиатской страны Садыром Жапаровым.

Как уже сообщал "СОЮЗ", 19-20 августа представители государств ЕАЭС обсудят меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли, рассмотрят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах.

В повестку дня включены и вопросы формирования рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС. Предстоит также обсудить вопрос о создании региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия, по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС.

Кроме того, главы железных дорог Союзного государства и Казахстана подпишут меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности транспорта государств-членов Евразийского экономического союза.

Во время визита в Киргизию, сообщает агентство, Роман Головченко проведет рабочую встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.