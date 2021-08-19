На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники

Около 9,5 тысячи человек и 3,5 тысячи единиц техники работают на будущей трассе М-12 Москва - Казань, сообщили в госкомпании "Автодор". Совещание по проекту трассы провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин при участии председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.

На трассе уложены первые 100 метров пробного асфальта на обходе Балашихи, на нулевом этапе М-12. Также пробный нижний слой асфальта уложен на четвертом этапе трассы в Нижегородской области, недалеко от поселка Мухтолово.

Асфальтобетон был произведен на местных заводах. Всего на М-12 планируется возвести 33 комплекса по производству асфальта, больше всего на седьмом этапе. Уже введено в эксплуатацию 11 заводов для изготовления асфальтобетонных смесей. На технологических площадках продолжается монтаж оставшихся.

Также введено в эксплуатацию семь из 17 бетонных заводов. Они будут поставлять раствор для возведения искусственных сооружений. Больше всего узлов по производству бетонных смесей запланировано на шестом этапе.

Протяженность трассы составит более 800 километров. Монтаж на каждом этапе таких установок позволит быстро поставлять бетон и асфальт для строительства трассы.

Для обеспечения проезда через реки, где пока нет мостов, при поддержке Минобороны идет организация переправ. Уже наведены два понтона через реку Пьяна в Нижегородской области, через реку Сура на шестом этапе в республике Чувашия, через реку Свияга на седьмом этапе. Также в проработке переправы через реку Теша на четвертом этапе и реки Вадок и Ватьму на пятом этапе в Нижегородской области, через реку Меша на восьмом этапе в Татарстане.

В рамках подготовки к строительству идет поставка материалов. Уже завезено 1,3 млрд кубометров песка, 525 тысяч кубометров щебня, 2,5 млн кубометров щебеночно-песчаной смеси. Перенесено 77 магистральных коммуникаций и 161 инженерная коммуникация местного значения.

Скоростная трасса М-12 позволит в обход населенных пунктов за 6,5 часов проехать на автомобиле из Москвы до Казани, за 4 часа - до Нижегородского кремля. Время в пути сократится в два раза, что стимулирует экономическое развитие агломераций.