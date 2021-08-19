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19.08.2021 19:04
Рубрика: Происшествия

Уроженцу Чечни дали 5 лет колонии за драку с омоновцами на митинге

Текст: Иван Егоров
Тверской суд Москвы в четверг приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который сменил имя на Михаила Мархиева, к 5 годам колонии. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Тверского суда, суд признал его виновным по трем эпизодам по ч.1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

Потерпевшими от его действий были признаны трое сотрудников ОМОН, которым молодой человек нанес удары по телу и один удар по лицу. Согласно материалам дела, они испытали лишь физическую боль, но телесных повреждений не получили. Уже после задержания 20-летний студент МГУ сменил имя и фамилию на Михаила Мархиева.

Во время прений сторон прокурор попросил для Мархиева 6 лет колонии. В свою очередь защита просила суд освободить подсудимого от уголовной ответственности, назначив ему судебный штраф. По версии следствия, 23 января молодой человек, участвуя в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Кадры этого "боя", пользователи Интернета оценили, как "самое дерзкое нападение" во время несанкционированной акции. Он пытался скрыться и отправился к родственникам в Псковскую область, откуда хотел нелегально проникнуть в Латвию. Неподалеку от границы он был задержан.

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После ареста тогда еще Джумаев признал свою вину и извинился перед омоновцами. Дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке. Это предполагало менее суровое наказание. Но позже его начали рассматривать в общем порядке.

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