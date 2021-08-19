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19.08.2021 06:29
Рубрика: Общество

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Днем в пятницу камчатские вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Карымский. Пепел поднялся в воздух на высоту до 2,5 тысячи метров над уровнем моря.

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Как сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения, шлейф от выброса ветром отнесло на 60 километров в сторону Кроноцкого залива. На пути его распространения населенных пунктов нет. Пеплопадов в близлежащих поселках не наблюдается.

Помимо Карымского на полуострове "активничает" и вулкан Шивелуч. С конца июля на исполине почти каждый день регистрируются пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава. 17 августа после его очередного извержения в поселке Усть-Камчатск прошел пеплопад.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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