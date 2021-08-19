Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Днем в пятницу камчатские вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Карымский. Пепел поднялся в воздух на высоту до 2,5 тысячи метров над уровнем моря.

Как сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения, шлейф от выброса ветром отнесло на 60 километров в сторону Кроноцкого залива. На пути его распространения населенных пунктов нет. Пеплопадов в близлежащих поселках не наблюдается.

Помимо Карымского на полуострове "активничает" и вулкан Шивелуч. С конца июля на исполине почти каждый день регистрируются пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава. 17 августа после его очередного извержения в поселке Усть-Камчатск прошел пеплопад.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.