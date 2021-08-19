МАК расшифровал данные бортового самописца разбившегося Ан-26

Лаборатория Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровала данные с параметрического бортового самописца самолета Ан-26, который разбился 6 июля на Камчатке. Об этом говорится в промежуточном отчете МАК.

"Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)", - цитирует ТАСС авиационный комитет.

В МАК отмечают, что запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне, и уточняют, что отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя. Также нет примерно десяти минут записи из-за разрушения магнитного слоя ленты, отмечается в отчете.

Самолет Ан-26 выполнял регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Во время захода на посадку он перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт потерпел крушение. Его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде.На борту воздушного судна находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе девочка 2014 года рождения. Никто из них не выжил.