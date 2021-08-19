Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов

Спасатели нашли тела двух туристов, погибших при восхождении на камчатский вулкан Ключевской.

Одно из них лежало на высоте 3500 метров, второе - на высоте 3560 метров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Вечером 17 августа двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона на высоте около 4,1-4,2 километра. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в темное время суток, поэтому вертолет вылетел на поиски утром 18 августа. К вечеру того же дня сотрудники МЧС поднялись на высоту 2500 метров, где разбили лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации. 19 августа продолжили подниматься на вулкан к месту происшествия.

Известно, что один из погибших - 46-летний депутат городского совета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин. В группе, которая совершала восхождение на исполин, были 12 человек из разных городов России. Поход зарегистрировали в МЧС.

Трагедией заинтересовался Следственный комитет РФ.

"Организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы 1986 и 1975 годов рождения при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка", - говорится в сообщении ведомства.