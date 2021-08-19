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19.08.2021 13:56
Рубрика: Экономика

На Ялтинский экономический форум приедут делегаты из 96 стран

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В VI Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года, примут участие примерно 2500 делегатов, представляющих 96 стран мира. Событие приурочат к 100-летию образования Республики Крым в составе России. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил на первом заседании программного комитета VI ЯМЭФ.

Фото: Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта
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- Мы активно готовимся к форуму, - сказал Аксенов. - В 2020 году нам пришлось перенести ЯМЭФ из-за пандемии коронавируса, и это добавило дополнительное внимание к форуму - все ожидают его проведения. Однако в этом году мы решили ограничить число участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума.

Зампредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что форум продолжит задавать тенденции в международной политике, а его участники попытаются заглянуть "за горизонт будущего" для обеспечения устойчивого развития России.

- Инвестиции - главный источник роста экономики, - убежден Назаров. - Однако опыт прошлого года, когда мир столкнулся с эпидемией коронавируса, заставил нас смотреть гораздо шире на существующие механизмы развития экономического потенциала. "Послезавтра" - так названа тема VI ЯМЭФ, которая будет сквозной во всей деловой программе.

Всего на форуме проведут 49 деловых мероприятий, объединенных пятью темами: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация. Кроме того, в рамках культурной программы состоится празднование Дня народного единства, а также торжественное вручение премии "Женщины России".

Справка "РГ"

Последний раз ЯМЭФ проходил в 2019 году, и его гостями стали 4500 участников из 89 стран мира. Тогда было подписано порядка 100 соглашений и меморандумов между участниками на сумму 215 миллиардов рублей. Совмин РК подписал восемь соглашений с объемом инвестиций в экономику республики восьми миллиардов рублей, предусматривающих создание 1700 рабочих мест.

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