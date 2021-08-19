В Ейске пройдет прощание с экипажем разбившегося в Турции Бе-200

На плацу Центра боевого применения и переучивания летного состава в Ейске, где проходили подготовку члены экипажа разбившегося в Турции Бе-200, в субботу, 21 августа, пройдет прощание с погибшими летчиками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ейского района Краснодарского края.

- Они были мужественными, преданными своему делу профессионалами, надежными боевыми друзьями, порядочными и хорошими людьми. Боль и скорбь наполняет наши сердца. Командование центра боевого применения и переучивания летного состава (МА ВМФ), смешанного учебно-авиационного полка и Совет ветеранов Морской Авиации и Ейского ВВАУЛ выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибшего экипажа, - говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что в Ейске будут похоронены полковник Евгений Кузнецов, который в последнее время занимал должность заместителя начальника Центра морской авиации, и старший сержант Юрий Чубаров.

Как ранее сообщала "РГ", самолет-амфибия Бе-200 разбился при тушении пожаров на юге Турции. Погибли восемь человек, в том числе пятеро россиян - членов экипажа. По предварительным данным, в ущелье выгорел кислород и воздушной машине не хватило тяги, чтобы набрать высоту перед возвышенностью. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых военнослужащих посмертно орденом Мужества.