В Крыму гостиничный бизнес прокредитуют под 3-5 процентов

В Республике Крым правительство региона и Ростуризм запускают программу льготного кредитования гостиничного бизнеса со ставкой от трех до пяти процентов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Повышение доступности финансовых инструментов позволяет улучшить условия и увеличить возможности для реновации существующих и строительства новых объектов размещения, в том числе работающих круглогодично. А значит - усилить темпы развития отрасли в части создания качественного номерного фонда, - считает Аксенов.

Системообразующий банк полуострова уже получил 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 миллиардов рублей. Кроме того, крупные инвесторы курортных проектов смогут претендовать на дополнительные преференции на региональном уровне. Координировать взаимодействие бизнеса с банками и федеральными структурами будет министерство курортов и туризма РК.

По словам Сергея Аксенова, только к сезону 2021 года в Крыму модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения.

- Уверен, что эти показатели будут расти, - заявил глава региона. - Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты, а в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение цены и качества отдыха. Все это придаст дополнительный импульс развитию республики в целом, поскольку с туризмом связано до 50 смежных отраслей.

Напомним, в послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предположил выделять бизнесу льготные кредиты на 15 лет для строительства и реконструкции гостиниц и других объектов курортной инфраструктуры при кредитной ставке в три-пять процентов.

Кстати

С начала года на полуострове уже отдохнули более пяти миллионов туристов.