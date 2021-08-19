Новости

Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере 16:40
ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9% 16:32
На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники 16:29
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет 16:28
Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане 16:27
На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов 16:13
Суд в Москве утвердил штрафы для Facebook на 17 млн рублей 16:12
В Швейцарии стартовала инициатива в пользу сохранения наличных денег 16:08
Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 16:07
ЕС признает ковид-сертификаты Украины и Турции 15:58
ЦИК: Почти миллион россиян хочет проголосовать на выборах онлайн 15:57
В Воронеже наградили волонтеров, спасавших людей после взрыва автобуса 15:45
В горах Сочи нашли подпольный склад с самодельным алкоголем 15:42
ВС РФ признал законным снятие Грудинина с выборов из-за зарубежных активов 15:36
Эксперт рассказал, как продавать и покупать ипотечные квартиры без риска 15:30
"Ростов" в шутку представил Роналду в качестве игрока клуба 15:22
В Крыму гостиничный бизнес прокредитуют под 3-5 процентов 15:19
Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 15:19
Рубрика: Экономика

В Крыму гостиничный бизнес прокредитуют под 3-5 процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым правительство региона и Ростуризм запускают программу льготного кредитования гостиничного бизнеса со ставкой от трех до пяти процентов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: tavrida.camp
В Крыму открылся экспериментальный эко-кемпинг

- Повышение доступности финансовых инструментов позволяет улучшить условия и увеличить возможности для реновации существующих и строительства новых объектов размещения, в том числе работающих круглогодично. А значит - усилить темпы развития отрасли в части создания качественного номерного фонда, - считает Аксенов.

Системообразующий банк полуострова уже получил 11 предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансирование предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 26 миллиардов рублей. Кроме того, крупные инвесторы курортных проектов смогут претендовать на дополнительные преференции на региональном уровне. Координировать взаимодействие бизнеса с банками и федеральными структурами будет министерство курортов и туризма РК.

По словам Сергея Аксенова, только к сезону 2021 года в Крыму модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения.

- Уверен, что эти показатели будут расти, - заявил глава региона. - Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты, а в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение цены и качества отдыха. Все это придаст дополнительный импульс развитию республики в целом, поскольку с туризмом связано до 50 смежных отраслей.

Напомним, в послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предположил выделять бизнесу льготные кредиты на 15 лет для строительства и реконструкции гостиниц и других объектов курортной инфраструктуры при кредитной ставке в три-пять процентов.

Кстати

С начала года на полуострове уже отдохнули более пяти миллионов туристов.

На Ялтинский экономический форум приедут делегаты из 96 стран
В регионах Экономика Туризм Экономика Бизнес Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии