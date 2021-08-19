На Урале энергетика отдали под суд после гибели ребенка от удара током

Энергетик управляющей компании в Челябинске пойдет под суд по делу о смерти ребенка из-за удара током.

Несчастье случилось, напомним, шестого июня на территории одного из жилищных комплексов: десятилетний мальчик взялся за оголенный кабель, который торчал из земли, и погиб.

"В должностные обязанности обвиняемого входил осмотр и ремонт электрооборудования, он своевременно не выявил и не устранил неисправность", - считает следствие.

Действия энергетика квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до трех лет заключения с лишением права работать по специальности еще на три года.

Свою фигурант признал. Материалы дела переданы в суд.