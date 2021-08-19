В Челябинске преподавателя обвили в получении взяток за экзамены

Следователи предъявили обвинение заведующему кафедрой УралГУФК в получении от студентов взяток (статья 290 УК РФ).

На преподавателя завели уголовное дело в январе этого года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Следователям тогда был известен один случай получения взятки. Тогда завкафедрой получил от студента больше двадцати тысяч рублей за сдачу экзамена без проверки знаний. Сейчас из материалов расследования известно, что обвиняемый с 2013 по 2020 год получал "откаты" за аттестацию на сумму более 1,7 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела для погашения ущерба арестованы два миллиона рублей с банковских счетов, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Преступления выявили сотрудники ФСБ России и челябинские полицейские. Расследование находится в завершающей стадии.

Напомним, физкультурный вуз ранее прославился своим ректором, который вместе с дочерью брал взятки от предпринимателей, выполнявших для учебного заведения хозяйственные работы по госконтрактам. В 2016 году его взяли с поличным, через некоторое время арестовали и дочь - за пособничество. В 2020 году родственников осудили. Наказание - шесть и четыре года колонии и штрафы на круглые суммы.