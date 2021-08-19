УАЗ покажет новую модель

В текущем году Ульяновский автозавод отмечает 80-летний юбилей. Компания в соцсети "ВКонтакте" анонсировала презентацию новой модели. Мероприятие состоится 5 сентября в подмосковном комплексе активных развлечений.

Публикация УАЗа сопровождается изображением "Патриота" на переднем плане и слоганом "Вне границ, вне времени".

Какую модель представит российский автопроизводитель? Вопрос остаётся открытым. Пока только предположения.

Но сначала напомним, что в марте дебютировала "Полуторка" с двускатной ошиновкой, а в начале августа стартовали продажи метановых модификаций "Патриота" и "Пикапа".

Теперь уазовцы могу показать, к примеру, глубоко рестайлинговый "Патриот". Ранее генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов подтвердил приостановку работ над проектом "Патриот-2020". Но при этом он отметил, что компания не собирается отказываться от данной модели.

Вероятнее всего, дело ограничится юбилейной версией того же "Патриота". С другой стороны, особое исполнение внедорожника не тянет на звание новой модели.