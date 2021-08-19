В WhatsApp появился новый тип сообщений

Разработчики WhatsApp намерены добавить еще один тип сообщений, которые будут иметь ограниченный срок действия - они исчезнут спустя 90 дней после отправки.

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Как пишет GSM Arena, сейчас новая функция проходит тестирование, в котором может принять ограниченное число людей. Затем, когда нововведение будет доступно всем, пользователь сможет при отправке исчезающего сообщения выбрать время, через которое оно будет удалено.

Сейчас исчезающие сообщения могут автоматически удаляться через сутки и неделю после отправки.