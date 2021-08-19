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В WhatsApp появился новый тип сообщений

Текст:   Антон Благовещенский
19.08.2021,  
17:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp намерены добавить еще один тип сообщений, которые будут иметь ограниченный срок действия - они исчезнут спустя 90 дней после отправки.

Фото: istock

Как пишет GSM Arena, сейчас новая функция проходит тестирование, в котором может принять ограниченное число людей. Затем, когда нововведение будет доступно всем, пользователь сможет при отправке исчезающего сообщения выбрать время, через которое оно будет удалено.

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Сейчас исчезающие сообщения могут автоматически удаляться через сутки и неделю после отправки.

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