ВС РФ признал законным снятие Грудинина с выборов из-за зарубежных активов

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменений решение по отказу в допуске к выборам в Госдуму в составе списка КПРФ директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину, у которого нашли долю в белизской компании.

"Решение Верховного суда России от 9 августа 2021 оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в определении апелляционной инстанции ВС.

На заседании представители Центризбиркома и прокуратуры просили суд оставить решение в силе как законное и обоснованное. Сам Грудинин возложил ответственность на снятие с выборов на свою бывшую жену Ирину.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что будет обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Ранее в ЦИК поступило письмо от бывшей жены Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16667 акциями Bontro LTD, которая зарегистрирована в Белизе. Комиссия зарегистрировала федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами. После этого КПРФ подала жалобу в Верховный суд. 9 августа ВС РФ признал решение ЦИК законным.