Верховный суд признал законным решение ЦИК по Грудинину

Верховный суд РФ в понедельник, 9 августа, признал законным решение Центральной избирательной комиссии исключить Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на сентябрьские выборы в Государственную Думу.

"Верховный суд России признал законным решение ЦИК России об исключении Грудинина из списка КПРФ", - говорится в официальном Telegram-канале комиссии.

Ранее в ЦИК поступило письмо от бывшей жены Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16667 акциями Bontro LTD, которая зарегистрирована в Белизе.

ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами. После этого КПРФ подала жалобу в Верховный суд.