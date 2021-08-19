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19.08.2021 19:45
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов

Текст: Екатерина Забродина

Вопрос о возможной отмене международных санкций против движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) "вытекает из конкретных действий, шагов и политики". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о перспективах пересмотра резолюции Совбеза ООН.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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По словам Захаровой, теоретически рассуждать на эту тему бессмысленно, поскольку этот вопрос "не решается в теории, он решается на практике".

"Все будет мериться, исходя из реальных действий", - сказала дипломат. На Смоленской площади отмечают, что пока из Кабула буквально каждый час поступают новые и новые заявления талибов о стремлении к внутриафганскому диалогу. Представители движения называют конкретных деятелей в Исламской республике, с которыми они готовы разговаривать. "Мы это все фиксируем, формируем свою позицию", - заключила Захарова. Российские дипломаты в Кабуле подтверждают, что посольство работает в штатном режиме - о его эвакуации речь не идет.

Напомним, талибы 15 августа вошли в Кабул, который правительственные войска сдали без боя. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны - сейчас он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

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