Земфира: Я больше не верю в концерты

Земфира, выпустившая в этом году один за другим полноформатный альбом и EP, написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где поделилась переживаниями о своём настоящем и будущем.

"Времена конечно темные - абсолютно ничего не понятно", - так начала пост певица, далее заявив, что онлайн-концерты давать не намерена: "За чей счёт, господа?"

"Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я", - пояснила она, добавив, что "пандемия жёстко ударила по всем", но её профессию "она просто уничтожила".

"Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего, - мрачно подытожила Земфира, - и потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией".

После, прочитав ("наверное, впервые") все комментарии к записи, музыкантка поблагодарила поклонников за поддержку и объяснила, что просто "устала работать вхолостую" и "вертеться как уж на сковородке" при нулевом результате: "Наверное, я отчаялась".

"Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", - написала певица.

В конце она немного обнадёжила фанатов: "Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект".

"Но в концерты я больше не верю", - вновь подчеркнула Земфира, призвав подписчиков сделать, наконец, прививку.