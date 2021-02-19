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Земфира выпустила новый клип

Новости
    19.02.2021, 12:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ zemfira Фото: youtube.com/ zemfira
Фото: youtube.com/ zemfira

Певица Земфира, до недавних пор хранившая долгое молчание, продолжает радовать поклонников. В Сети опубликован клип на новую песню артистки "Остин".

Фото: youtube.com/ WBRussia
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В мрачном анимационном ролике, по духу отвечающем новому звуку Земфиры, мы видим леденящие душу приключения героя мобильных игр Homescapes и Gardenscapes по имени Остин.

Ранее Земфира опубликовала клип на песню "Злой человек", ставшую саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Литвинова уже послушала новый альбом подруги и заявила, что он гениален.

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