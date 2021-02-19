Земфира выпустила новый клип

Певица Земфира, до недавних пор хранившая долгое молчание, продолжает радовать поклонников. В Сети опубликован клип на новую песню артистки "Остин".

В мрачном анимационном ролике, по духу отвечающем новому звуку Земфиры, мы видим леденящие душу приключения героя мобильных игр Homescapes и Gardenscapes по имени Остин.

Ранее Земфира опубликовала клип на песню "Злой человек", ставшую саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Литвинова уже послушала новый альбом подруги и заявила, что он гениален.