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20.08.2021 05:13
Рубрика: В мире

Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Президент США Джо Байден выступит в пятницу в Белом доме с речью, посвященной процессу эвакуации из Афганистана американских граждан и членов их семей, просителей специальной иммиграционной визы и их родных, а также оказавшихся в уязвимом положении афганцев.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенный в четверг Белым домом график американского лидера на 20 августа. Это будет уже второе за последние дни официальное выступление Байдена, посвященное ситуации в Афганистане.

Ранее в интервью телеканалу ABC президент США заявил, что не видит возможностей для вывода американских войск из Афганистана без создания хаоса. Он также отметил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся вывезти из страны всех американских граждан и союзников.

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