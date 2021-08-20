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20.08.2021 17:52
Рубрика: Общество

Более 43 млн россиян уже вакцинировались против COVID-19

Текст: Юлия Акиньшина

Более 43 миллионов человек в России получили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Калмыкию.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В ряде регионов вакцину от коронавируса получило более 60% взрослого населения, среди них - Чеченская республика. Белгородская и Московская области приближаются к этим цифрам", в республике Калмыкия также уже привито более 50% взрослого населения", - цитирует министра "Интерфакс".

Ранее Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от тяжелых случаев коронавируса более чем на 95%, а ее эффективность против нового штамма "Дельта" составляет 83%.

Ранее в государстве Сан-Марино официально заявили о почти стопроцентной эффективности российской вакцины. В стране "Спутником V" привились почти 20 тысяч жителей, что составляет почти две трети населения республики.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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