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20.08.2021 18:45
Рубрика: Общество

Голикова: Вакцинация от COVID-19 беременных спасет жизни матери и ребенка

Текст: Юлия Акиньшина

Вакцинация беременных от коронавируса поможет обезопасить и спасти жизни и матери, и ребенка. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочего визита в Архангельск.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребёнка и избежание тех последствий негативных, которые мы видим после перенесенного ковида", - цитируют Голикову РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что к прививкам беременных подходили очень осторожно.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременные женщины, привившиеся против новой коронавирусной инфекции "Спутником V", хорошо переносят препарат.

Вакцина "Спутник V" - единственная из зарегистрированных в России, которая разрешена к применению у беременных. При этом антитела, которые вырабатываются у женщин после прививки, способны защитить новорожденного от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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