Lada Niva Travel начали продавать в Америке

В апреле текущего года дилер Lada из Боливии анонсировал запуск продаж Niva Travel. Первые экземпляры модели уже проданы в Южной Америке. Клуб Lada Niva Documentary выложил снимок российского внедорожника в условиях пересечённой местности на фоне гор южноамериканской страны.

Судя по публикациям на официальной странице Bolivian Auto Motors в Facebook, товарные образцы Niva Travel начали выдавать клиентам ещё с июня. В Боливии Lada Niva Travel предлагается по цене от 21 900 долларов (около 1 623 000 рублей по актуальному курсу).

Внедорожник оснащается 1,7-литровым "атмосферником" (80 л.с.) и 5-ступенчатой "механикой". Машина оборудована системой полного привода, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Помимо Niva Travel компания Bolivian Auto Motors реализует Niva Legend, Vesta, Granta и Largus. Продукция Lada поставляется в Боливию с 2014 года. Кстати говоря, кроме этой страны автомобили Lada доступны в Чили и Перу.

В России продажи Lada Niva Travel стартовали в феврале 2021 года. Цены на модель начинаются с 796 900 рублей и заканчиваются на отметке 958 900 рублей.