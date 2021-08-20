Лавров прокомментировал возможность признания талибов Россией

Признание Россией власти "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане зависит от их действий и соответствия обещаниям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями", - заявил министр журналистам по итогам переговоров лидеров России и Германии.

Напомним, 15 августа "Талибан" установил полный контроль над Кабулом и сейчас ведет переговоры с политиками о будущем устройстве страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, и вице-президент Амрулла Салех заявил, что в отсутствие лидера государства по конституции он становится исполняющим его обязанностей. Салех призвал к вооруженному сопротивлению талибам.