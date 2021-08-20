Путин провел почти трехчасовые переговоры с Меркель. Главное

- ФРГ для России остается одним из приоритетных партнеров и в политике, и в экономике, качество отношений за 16 лет канцлерства Ангелы Меркель кардинально изменилось к лучшему.

- Нельзя допустить развала Афганского государства, нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим "лекалам".

- Важно не допустить проникновения террористов на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев.

- Лидеры обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Владимир Путин попросил Ангелу Меркель повлиять на Киев в плане выполнения всех обязательств - по его мнению, руководство Украины хочет отказаться от мирного разрешения ситуации.

- Россия готова продолжать транзит через Украину после 2024 года, но нужно понимать объем закупок российского газа в Европе.

- Осталось построить 15 км трассы "Северного потока-2" по морю. Это не политический проект.

- Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и только самими белорусами без внешнего вмешательства

- Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. И прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона, недопустимо. Борьбу с коррупцией нельзя использовать как инструмент политической борьбы.

- Россия исчерпала лимит на революции еще в прошлом веке, нужно эволюционное развитие.