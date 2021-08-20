Первенец воскресающей компании SsangYong замечен без камуфляжа

В июне SsangYong объявила о планах, реализация которых может спасти компанию от банкротства: принудительный двухлетний отпуск для части сотрудников, остановка приёма новых работников, сокращение заработной платы и выход новых моделей.

Первым в продажу поступит Korando e-Motion, который до этого был показан только на картинках.

"Живой" электрокар был сфотографирован на парковке и не имеет никаких отличий от кроссовера на изображениях. SsangYong Korando e-Motion получил заглушку вместо решётки радиатора и синие акценты. О технических характеристиках кроссовера по-прежнему нет никакой информации.

Также в рамках спасения бизнеса корейский автопроизводитель выпустит два кроссовера: в 2022 году появится среднеразмерный SsangYong J100, прототипы которого уже вывели на испытания, также должен выйти компактный SsangYong KR10, но он пока существует лишь на бумаге.