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27.07.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Разорившаяся марка SsangYong продолжает рисовать новые внедорожники

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба SsangYong. Фото: Пресс-служба SsangYong.
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Компания-банкрот SsangYong, находящаяся в поиске инвестора для выживания, не оставляет попыток привлечь к себе внимание. На этот раз опубликованы эскизы внедорожника, в котором многие усмотрят сходство с автомобилями марки Jeep, но корейцы уверяют, что дизайн - дань наследию марки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Новый концепт назвали KR10. Дизайнерская философия нового концепта KR10 получила название "Powered by Toughness", что можно перевести как заряжен прочностью. В компании расшифровали своё видение дизайна так: отказ от простоты форм, на смену которым придёт акцент на структурных элементах, взаимодействии цвета и текстур.

В июне 2021 года SsangYong показала концептуальный внедорожник J100. В компании рассказали, что представители СМИ и общественности очень тепло поприветствовали автомобиль (который, напомним, есть пока только на картинках).

"Мы пересмотрели наше видение дизайна и философию, основываясь на уникальном наследии SsangYong Motor, и мы показываем наше будущее на примере J100 и KR10", - сказал Кан Ли.

SsangYong J100 и KR10 планируются к серийному производству, но никакой информации о сроках пока нет.

По словам производителя, новинки являют собой наследие Korando и Musso, которые были "символами корейского автопрома - оригинальными и аутентичными внедорожниками".

Фото: Пресс-служба SsangYong.