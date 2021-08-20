Полиция не обнаружила взрывного устройства в машине у здания Капитолия

Американская полиция объявила, что не нашла взрывного устройства в машине, вызвавшей переполох у конгресса США. Однако из пикапа изъяты материалы, потенциально пригодные для изготовления бомбы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз полиции Капитолия.

Ранее стало известно, что мужчина на автомобиле припарковался вблизи библиотеки Конгресса США и заявил о том, что в его машине находится бомба. В руках он держал предмет, похожий на детонатор.

Происходящее заставило власти эвакуировать людей из близлежащих зданий и перекрыть дороги. После нескольких часов переговоров водитель сдался полиции. Им оказался 49-летний житель штата Северная Каролина.

В пресс-релизе отмечается, что полиция Капитолия работает совместно с офисом ФБР над выяснением прошлого задержанного и его мотивов. Местные СМИ сообщили, что подозреваемый страдает психическим расстройством.