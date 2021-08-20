Путин подарил Меркель букет цветов

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Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей букет пионов и хризантем.
Сегодня канцлер прилетела в Москву и приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата.
В начале переговоров Ангела Меркель поприветствовала российского президента, сказав по-русски "добрый день" и обратившись к нему уже по-немецки "дорогой Владимир".
Путин сказал, что рад приветствовать канцлера и выразил уверенность, что ее визит будет не только прощальным, но "наполненным серьезным деловым содержанием".
По итогам переговоров Путин и Меркель дадут совместную пресс-конференцию.