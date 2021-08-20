Путин подарил Меркель букет цветов

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей букет пионов и хризантем.

Сегодня канцлер прилетела в Москву и приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата.

В начале переговоров Ангела Меркель поприветствовала российского президента, сказав по-русски "добрый день" и обратившись к нему уже по-немецки "дорогой Владимир".

Путин сказал, что рад приветствовать канцлера и выразил уверенность, что ее визит будет не только прощальным, но "наполненным серьезным деловым содержанием".

По итогам переговоров Путин и Меркель дадут совместную пресс-конференцию.