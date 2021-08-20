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1 августа 2021 г. 00:00
"Родина"
Текст: Вера Черенева
Родина - № 8(821)

Любимая сказка Петра

300 лет назад впервые заработали удивительные фонтаны Петергофа
8 (19) августа 1721 года вблизи деревеньки Ропша под Петергофом было многолюдно. Шутка ли, приехал сам государь Петр I. Император открывал шлюз, первый из сложнейшей системы водоводов Петергофа. Вода из речка Каваши хлынула в прорытый канал, правда, до Петергофа она дошла лишь к следующему утру.
Петергоф. Фото: Сергей Николаев
Петергоф. Фото: Сергей Николаев

9 (20) августа 1721 года там забили первые фонтаны.

Советник-лоббист

Сейчас Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами стабильно входит в тройку самых посещаемых культурных достопримечательностей России. Например, в докоронавирусный 2019 год здесь успели погулять 6,2 миллиона человек. А ведь удивительного фонтанного комплекса здесь могло и не быть.

Император Петр I (1672-1725).
Фото: iStock
В Петербурге откроют выставку к 300-летию запуска фонтанов Петергофа

Дело в том, что изначально Петр I планировал построить "Русскую Версалю" в Стрельне, в своей резиденции. Дворцовый комплекс с фонтанами не давал императору покоя после возвращения из Франции. А его советник граф Андрей Иванович Остерман лоббировал идею строительства летнего дворца именно на месте впадения реки Стрелки в Финский залив (сейчас там находится знаменитый Константиновский дворец).

Н. Челнаков. Вид Петергофского дворца (1755-1761).

Петр I всецело доверял своему советнику, недоучившемуся в Йенском университете и бежавшему в Россию из-за дуэли. Остерман красиво рассказывал о будущих водометах в Стрельне, из деревни Забродье через болота уже начали тянуть водовод. Но когда половина работ была завершена, генерал-майор (будущий фельдмаршал) Миних выступил с предложением перенести место строительства.

Христофор Миних (1683-1767).

Фельдмаршал-инженер

Христофор Миних происходил из семьи потомственных инженеров, занимавшихся водным сообщением, и числился при Петре I инженером. Миних рассказал императору, что в Стрельне без насосов фонтаны не устроить, но подходящая площадка есть за дюжину верст. Инженер аргументировал свою позицию тем, что на месте будущего Петергофа перепад высот вблизи береговой линии составляет 50 футов, что позволит воде бежать по трубам самой, безо всяких насосов. Кроме того, речка Стрелка маловодна, ее мощности просто не хватит на "Большой каскад", которым грезил император.

Фото: Сергей Николаев
В Петергофе включили фонтаны и ввели новые льготы

Петр согласился с доводами. Работы на Стрелке были остановлены, началось строительство водовода для фонтанов Петергофа. Проект разработал инженер-гидравлик Василий Туволков. Ему удалось, казалось, невозможное: водометы Петергофа 9 августа заработали безо всяких насосов, в основу гидравлической системы фонтанного комплекса был положен принцип сообщающихся сосудов.

Первоначально при строительстве водовода использовались деревянные трубы, в основном сосновые, образцы этих труб и сегодня представлены в Гротах Большого каскада, отмечают в государственном музее-заповеднике "Петергоф".

Водометы экономичны, многочисленные бассейны, расположенные в парке, находятся там не только для красоты, они питают фонтаны. Например, для каскада "Золотая гора" вода поступает из Марлинского бассейна. А воды "Менажерных фонтанов" обеспечивают работу четырех миниатюрных фонтанов "Клошей".

Украшением фонтанного комплекса стал "Большой каскад", идея создания которого принадлежит лично императору.

И. Ческий. Вид Большого Каскада, фонтана Самсона и Большого дворца. Начало XIX века.

Император-проектировщик

Ну а самый знаменитый фонтан "Самсон", которым мы любуемся сегодня, был окончательно построен рядом с "Большим каскадом" уже в 1935 году. В этом шедевре все символично: он посвящен победе над Швецией при Гангутском сражении, Самсон - небесный покровитель российской армии, а лев присутствует на шведском гербе. Изначально скульптуру установили из свинца, но к началу XIX века она износилась и ее заменили на бронзовую копию, отлитую Михаилом Козловским. В годы оккупации фигура Самсона была утрачена, статую воссоздали по архивным материалам...

Фонтан "Самсон". Фото: Сергей Николаев

Уникальный фонтанный комплекс Петергофа дорабатывался и переделывался неоднократно. Каждый император устанавливал в Нижнем парке новые фонтаны или реконструировал существующие, не отходя от изначальной петровской идеи. По сей день здесь веселят публику фонтаны-шутихи, обливающие водой зазевавшихся посетителей. В свое время это Петр распорядился поставить вблизи дворца Монплезир два фонтана-диванчика с секретом...

Любимая сказка Петра. Фото: Вера Черенева

Фонтанные мастера

Фонтанный комплекс Петергофа строился по аналогии с Версалем, но превзошел его по целому ряду параметров.

"Знаменитые фонтаны в Версале бьют всего несколько часов в месяц, и то не всегда, предварительно об этом делаются публикации, и такое зрелище обходится каждый раз в 30 тысяч франков; у нас в Петергофе фонтаны бьют ежедневно от 7 до 9 часов вечера без исключения", - писал в 1859 году Мечислав Пилсудский, управлявший петергофскими фонтанами с 1857 по 1874 годы. При этом Пилсудский подчеркивал: в день, когда Петергоф посещали высочайшие особы, фонтаны включали дополнительно еще на два часа, а при публичных гуляниях они работали до семи часов в сутки.
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Да и содержание фонтанов Петергофа относительно Версаля было совсем не дорогим. В месяц на поддержание всей фонтанной системы в середине XIX века выделялось 3947 рублей 10 копеек.

- Накануне 300-летнего юбилея завершилась реставрация фонтанов "Солнце" и "Тритон", - сообщила "Родине" ведущий специалист отдела по связям с общественностью музея-заповедника "Петергоф" Мария Оганесьянц. - Эти сложнейшие с технической и художественной точек зрения памятники почти полтора года были закрыты от публики, но сегодня снова радуют гостей.

После гитлеровцев. Фото: Из архива ГМЗ Петергоф

Фонтанные мастера Петергофа (кстати, сама это профессия появилась в России вместе с петергофским чудом) во все времена трепетно хранили рукотворную память. В 1803 году в Нижнем парке установили металлическое деревце "Дубок" и несколько железных тюльпанов. Особенность этой группы в том, что из каждой ветки и из каждого цветка неожиданно бьет струя воды. Этот фонтан также был уничтожен в годы войны, но советские мастера сделали невозможное - восстановили фонтан по одной единственной сохранившейся веточке...

После гитлеровцев. Фото: Из архива ГМЗ Петергоф
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