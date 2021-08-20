Каким регионам России угрожает изменение климата

Самые существенные последствия изменения климата коснутся Крыма, Ставропольского края, Курской и Воронежской областей, и этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики, рассказала глава Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

Как пояснила эксперт, изменения климата уже приводят к "драматическим последствиям". Наиболее значительные наблюдаются в южных регионах и Европейской части - самых густонаселенных районах.

На первом месте по климатическим рискам находится Крым - в регионе растет температура, количество и интенсивность осадков, а также число опасных погодных явлений и засух.

"Следующий за Крымом - Ставропольский край, далее следуют Курская и Воронежская области", - рассказала Романовская РИА Новости.

Велики риски негативных последствий в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областях, Калмыкии, Адыгее, Краснодарском крае, Москве и Севастополе - эти регионы попали в "оранжевую" зону опасности.

По данным ученых, есть риски для еще одной группы регионов: Астраханской, Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской, Калужской, Ярославской и Костромской областей, а также Чечни и Дагестана. Для остальных 58 российских субъектов изменения климата в данный момент не несут существенных проблем.

Романовская добавила, что при формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году в первую очередь стоит разработать комплексные мероприятия адаптации экономики для регионов с самыми высокими рисками.

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