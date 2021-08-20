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20.08.2021 08:08
Рубрика: Легковые авто

Владелец Tesla рассказал о "косяках" его электромобиля за 100 000 долларов

Текст: Константин Руссов

Владелец Tesla Model S, YouTube-блогер MrExitStrategy, раскритиковал электрокар стоимостью более ста тысяч долларов за огромное количество заводских "косяков", но это не ослабило его любовь к машине.

Фото: скриншот с twitter.com
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Как рассказал владелец и, что не менее важно, фанат Tesla, у его Model S на лакокрасочном покрытии присутствуют царапины, двери скрипят, в салоне при езде проявляются шумы различного характера, а резиновые уплотнители выглядят так, как будто бы их сняли с автомобиля, пригнанного на "разбор".

Также MrExitStrategy отметил, что во время движения левое зеркало заднего вида трясётся, кондиционер свистит при работе на максимальных оборотах, а на отделке торпедо присутствуют пятна.

При этом блогер заявил, что всё равно в восторге от автомобиля и, зная обо всех "болячках" Model S, заказал бы электрокар снова. Также автор видео отметил, что у Model Y, которая была у него полтора месяца назад, имеет куда лучшее качество. Не исключено, что MrExitStrategy достался бракованный вариант Model S, и описанные проблемы характерны только для единичного экземпляра.

При этом сам Илон Маск признаёт, что у электрокаров марки действительно есть проблемы с качеством и даже рассказал рецепт, как не нарваться на бракованную машину.

#Tesla